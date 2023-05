Agrupamento de Escolas da Mealhada promoveu visita a Madrid

De 29 a 31 de março, os alunos das turmas 9.º D1, 9.º E1, 9.º C3 e 10.º C11 do Agrupamento de Escolas da Mealhada realizaram uma visita de estudo a Madrid. A visita, realizada no âmbito das disciplinas de Desenho A, Educação Visual, Espanhol, História e História e Cultura das Artes, teve como objetivo, não só a articulação entre diferentes áreas curriculares e a aprendizagem em situações exteriores à Escola, como também o aprofundamento de conhecimentos culturais e civilizacionais, a promoção da interculturalidade e o respeito pela diversidade humana e cultural.

Assim, para além da visita ao Museu Reina Sofía e ao estádio Santiago Bernabéu, os alunos passearam pelas zonas mais emblemáticas da capital espanhola, como o Palácio Real, a Catedral de Almudena, a Praça de Espanha, o Templo de Debod, a Estação de Atocha, o Parque de El Retiro, a Porta de Alcalá, as Portas do Sol, a Plaza Mayor, entre outros. A viagem terminou com um dia passado no Parque Warner.

Para além das experiências vividas, há a destacar o fortalecimento de laços e as memórias que ficarão para sempre.

Os Professores Dinamizadores: António Travassos, Fernanda Margarida Ferreira e Guida Lacerda