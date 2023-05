Alunos da EPADRV (Vagos) sensibilizados para o combate às fake news

Mais uma palestra no âmbito do projeto “JB vai à escola”.

O projeto “JB vai à escola” esteve, na semana passada, pela primeira vez, no concelho de Vagos. Alunos e professores da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos (EPADRV) acolheram, com agrado e entusiasmo, a mensagem preparada pelo jornalista João Paulo Teles, procurando sensibilizar e esclarecer sobre as fake news e a forma, ao alcance de cada um de nós, de as combater.

Provocando a interação dos jovens, o jornalista do Jornal da Bairrada explicou conceitos como “manipulação”, “disseminação de notícias falsas”, “criação de imagens a partir de montagem ou de inteligência artificial”, “sensacionalismo” e “boato”.

À semelhança da sessão anterior (na Mealhada), um dos momentos que suscitou maior dinâmica foi precisamente a abordagem do boato e da falta de rigor que muitas vezes surge na transmissão de informação, nomeadamente através da oralidade. Depois de contar (de forma isolada) uma história a um aluno, no final de uma cadeia de cinco histórias, a última já nada tinha que ver com a primeira, ficando, através deste exemplo, bem claro que “quem conta um conto… acrescenta-lhe [ou retira-lhe!] um ponto”.

A sessão terminou com o poder e a força da “Verdade”.

Projeto alargado à Bairrada

“JB vai à escola” é uma iniciativa do Jornal da Bairrada que tem o objetivo de envolver toda a comunidade escolar, escola a escola, com iniciativas de acesso à informação, promoção da leitura, combate à desinformação, esclarecendo o que são as “fake news” e ensinando como as detetar.

O projeto arrancou na Mealhada, continuou em Vagos, e a ideia é levá-lo a todas as escolas da região da Bairrada.