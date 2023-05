Anadia consegue a manutenção na Liga 3 com Bechou a ser o herói

O árbitro deu seis minutos de compensação, o jogo estava empatado, o Anadia tentava mais com o coração do que com a razão chegar ao golo, pois só a vitória lhe interessava. Aos 95 minutos, Papalelé meteu a bola dentro da área e Bechou colocou-a dentro da baliza. Grande explosão de alegria nas hostes anadienses com o milagre a acontecer nos pés de um argelino.

Foi um final de loucos. Era um jogo de mata-mata para Anadia e Paredes na luta pela manutenção na Liga 3. Aos bairradinos só a vitória interessava, aos nortenhos o empate era suficiente para evitar a descida de divisão. A pressão estava toda do lado do Anadia, que foi visível na primeira parte, onde a equipa foi incapaz de impor o seu jogo. Para quem tinha de ganhar, apenas uma oportunidade de golo na primeira parte. O Paredes foi extremamente eficaz, adiantando-se no marcador na sequência de um pontapé de canto.

Vida difícil para os Trevos, que entraram para a segunda parte com outra atitude, que foi logo coroada com o golo do empate, de pontapé de penalty, apontado por Fausto Lourenço. Faltava mais um golo, o Paredes, foi queimando tempo e o ritmo do jogo, o Anadia jogava mais com o coração do que com a cabeça, mas foi o pé de Bechou que daria a vitória e tão desejada permanência já no período de descontos. O avançado argelino acabou por ser o herói e o milagre aconteceu quando poucos acreditavam que era possível.

FOTO: Anadia FC Futebol SAD