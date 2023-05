O Município de Anadia vai proceder à colocação de relva sintética no piso dos três courts do Campo de Ténis, localizados no Complexo Desportivo de Anadia. A empreitada foi adjudicada pelo valor de 65.240,88 euros, com um prazo de execução de 30 dias.

Para além da colocação do piso sintético, os trabalhos incluem também o nivelamento do piso que se encontra danificado e com fissuras, a pintura das marcações, bem como as respetivas redes de ténis, devidamente certificadas, com postes, tensores, cabos e redes.

Com esta intervenção, o Município pretende, assim, melhorar e reforçar as condições da prática desta modalidade aos seus utilizadores.