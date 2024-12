Município de Anadia atribui bolsas de estudo a alunos do ensino superior

O Município de Anadia deliberou, no passado dia 12 de dezembro, em reunião de executivo aprovar o relatório final, no âmbito do procedimento especial para atribuição do Benefício Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior para o presente ano letivo 2024/2025, para a atribuição de 45 Bolsas de Estudo, no valor de 1.000,00€, aos candidatos que cumpriam as condições previstas no Regulamento.

Atendendo ao facto de não terem sido atribuídas as cinquenta bolsas de estudo definidas pelo Município, em reunião camarária no passado dia 29 de agosto, o Executivo Municipal deliberou a abertura de novo procedimento com vista à atribuição de cinco bolsa de estudo sobrante.

Assim sendo, os alunos interessados podem, entre 6 e 20 de janeiro (inclusive), apresentar as respetivas candidaturas, através do preenchimento de um requerimento, disponível na página do Município na internet, em www.cm-anadia.pt, o qual deve ser dirigido à Presidente da Câmara Municipal. Os documentos podem ser entregues via mail (redesocial.m.anadia@gmail.com) ou presencialmente, através de marcação prévia pelo contacto telefónico 231 510 484/6, no Serviço de Ação Social do Município de Anadia.

A “Bolsa de Estudo a Estudantes do Ensino Superior” consiste num benefício monetário elegível para estudantes que estejam matriculados ou inscritos no ensino superior para frequência de cursos, devidamente homologados, que confiram os graus académicos de técnico superior profissional, licenciatura ou mestrado, ministrados em estabelecimentos de ensino públicos ou privados, em Portugal. O benefício é uma prestação pecuniária anual destinada a comparticipar os encargos com a frequência de um curso, atribuída pelo Município de Anadia a fundo perdido.