Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro brilha no Campeonato Nacional de Ginástica Artística

O Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro foi um dos 21 clubes presentes e que contou com 206 atletas inscritos no Campeonato Nacional de Ginástica Artística masculina e feminina da 1.ª e 2.ª Divisão, onde neste escalão fez a sua estreia. E que estreia no global das duas divisões.

O Centro de Alto Rendimento de Anadia, em Sangalhos, voltou a ser palco de mais uma competição nacional. Desta feita do Campeonato Nacional de Ginástica Artística masculina e feminina (1.ª e 2.ª Divisões), que decorreu este fim de semana, numa organização da Federação de Ginástica de Portugal, com o apoio da Câmara Municipal.

No Nacional da 1.ª Divisão, o clube bairradino contou com a presença de três ginastas. No escalão juvenil Noa Jesus e Bárbara Saraiva e Raquel Oliveira em juniores.

Em grande destaque esteve Raquel Oliveira ao sagrar-se campeã nacional All Around, em Saltos e Solo.

A contar para a 2.ª Divisão Nacional, Bárbara Bartolomeu alcançou o título de campeã nacional em Paralelas e foi

vice-campeã nacional no All Around.

No futebol e para mais uma jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato SABSEG da Associação de Futebol de Aveiro, a mesma sorte para as duas equipas bairradinas, que não foram capazes de aproveitar o fator casa.

O Fermentelos, numa tarde em que teve a presença do Canal 11 para programa “O Meu Clube” a exibir oportunamente, perdeu com o Estarreja por 3-1, não aproveitando a derrota do Fiães para o assalto à 6.ª posição.

O Águeda continua a “seca” de maus resultados e também perdeu por 3-1 frente à Ovarense, continuando em último lugar.