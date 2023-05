ExpoBairrada mostra tecido empresarial local e aposta em cartaz de animação forte

Mariza e Xutos & Pontapés no cartaz com Chico da Tina e Nininho Vaz Maia. Tiago Bettencourt sobe ao palco com a União Filarmónica do Troviscal

Nomes como Nininho Vaz Maia, Mariza, Chico da Tina, Xutos & Pontapés e Tiago Bettencourt & União Filarmónica do Troviscal, são alguns dos nomes que encabeçam o cartaz de animação da ExpoBairrada 2023, certame que decorrerá de 5 a 9 de julho em Oliveira do Bairro e que anualmente mostra as potencialidades da economia local, a gastronomia das suas associações e confrarias, o setor vitinícola e o artesanato.

Entre as novidades para o certame está a criação de um quarto palco para espetáculos no interior da zona de exposição, local que vai continuar a ter uma filosofica de ‘open space’ para facilitar a visita e imprimir novas dinâmicas no pavilhão, como foi avançado na apresentação do certame, na passada segunda-feira, nas instalações da Câmara de Oliveira do Bairro.

Para a presente edição, a ExpoBairrada volta a apostar na sustentabilidade ambiental, sendo um EcoEvento através da parceria estabelecida entre o Município e a ERSUC para a recolha seletiva de resíduos recicláveis, assim como a disponibilização de copos reutilizáveis no âmbito do projeto “Sê-lo Verde”. E aposta também na responsabilidade social com o projeto “Remobilar”, que aceita a doação de eletrodomésticos e móveis para depois serem distribuídos por pessoas carenciadas do concelho.

Saiba tudo aqui ou na edição impressa de 11 de maio.