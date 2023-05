Festas de Vagos prometem atrair milhares ao Município de 26 a 30 de maio

Entre o sagrado e o profano, as Festas de Vagos deste ano trazem ao centro da vila os “monstros” do rock português Xutos & Pontapés que, juntamente com o artista pop Diogo Piçarra, serão os cabeças de cartaz das festividades.

De 26 a 30 de maio, as Festas do Município de Vagos estão de volta com um cartaz recheado de excelentes propostas para que, quer os munícipes, quer todos os que visitem a vila, possam aproveitar ao máximo o evento organizado pelo Município de Vagos. Durante estes cinco dias, serão proporcionados grandes momentos, tanto na vertente religiosa como na profana.

Este ano, os cabeças-de-cartaz são os Xutos & Pontapés, que visitam Vagos pela segunda vez (a primeira passagem foi já há 36 anos), ao abrigo da “Xutos & Pontapés Tour 2023”, marcando presença no palco da Quinta do Ega, no dia 28 de maio, às 22h30, e também Diogo Piçarra, que no dia anterior, também no Palco Quinta do Ega, à mesma hora, promete momentos de grande espetáculo, sendo que, em ambos os dias, a expetativa é a de que haja casa cheia.

As Festas arrancam no dia 26, com um concerto no Palco Quinta do Ega, com os vaguenses Himalion de Diogo Sarabando, sendo que a noite se prolongará com a atuação dos DJ’s Álvaro Martinez e Djarm.

O sábado, dia 27 de maio, vai abrir com o grupo Côdeas do Diabo, que irão em arruada pela vila de Vagos. A partir das 10h até às 19h, terá início no Jardim S. Sebastião, a Feira Multicultural, sob a égide da CLDS-4G de Vagos. Vai ser uma novidade, que privilegiará a inclusão, uma vez que configurará uma mostra da diversidade cultural que existe, aos dias de hoje, no concelho de Vagos e que ali é aportada pelos imigrantes de várias paragens, que vivem e trabalham em Vagos. Às 21h30, no auditório do Centro de Educação e Recreio de Vagos, será apresentada a peça de teatro “Um fantasma chamado Isabel”, da autoria do Grupo de Teatro Fantástico da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, sendo que às 22h30, o convite é para rumar ao palco Quinta do Ega, para assistir ao concerto do músico nacional Diogo Piçarra. A noite vai ser concluída com a atuação dos Insert Coin e também do DJ Miguel Costa.

O domingo, dia 28, vai abrir com a edição especial Festas de Vagos da FaaVa – Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos, que terá a sua abertura às 9h e encerramento às 18h. Outro destaque deste dia vai para a sempre marcante procissão do Espírito Santo, que percorrerá as ruas da vila de Vagos, a partir das 17h. Às 19h15 terá início o mini-concerto da Banda Vaguense, no palco que estará instalado no Largo do Tribunal.

Às 22h30, tem início, no Palco Quinta do Ega, o mega-concerto dos Xutos & Pontapés, a mítica banda de Tim, que visita Vagos pela segunda vez (a primeira foi em 1987) e que promete encher o espaço com a energia e sonoridade tão características desta banda de culto que, ao longo de mais de 40 anos, tem dominado o espectro musical nacional, percorrendo gerações que partilham a sua música com entusiasmo contagiante. Os autores de “Contentores”, “A minha casinha”, “Para ti Maria” e muito mais vão, certamente, dar um brilho muito especial às Festas de Vagos 2023.

Depois dos concertos, haverá um “Espetáculo Pyromusical”, com o fogo de artifício a reinar, concluindo-se a noite com as atuações da DJ Olga Ryazanova e da DJ Nadja.

Para segunda-feira, dia 29, Feriado Municipal, os grandes destaques vão para as cerimónias religiosas em honra a Nossa Senhora de Vagos, que decorrerão com a habitual Missa Campal, que traz sempre a Vagos milhares de peregrinos de toda a região com especial enfoque para os de Vagos e de Cantanhede, que professarão a sua devoção por Nossa Senhora de Vagos. Ainda no Santuário, às 16h, será altura para a tão marcante Bênção do Bodo. À mesma hora, no Palco do Tribunal de Vagos irá realizar-se a cerimónia de atribuição de diplomas de Mérito Municipal.

Às 21h, começa a sempre belíssima Procissão das Velas, com início no Santuário da Senhora de Vagos, seguindo-se, no Palco do Largo do Tribunal, a Serenata à Senhora de Vagos, com a participação do “mestre” Armindo Fernandes, de Ni Ferreirinha e de Fábio Rocha, que irão acompanhar as fadistas Carolina Pessoa e Andreia Alferes.

A finalizar as Festas de Vagos 2023, na terça-feira, dia 30 de maio, às 10h, realizar-se-á a tradicional sardinhada na Quinta do Ega e, às 16h, as comemorações encerraram com o artista popular Ricardo Silva.

“Vai ser uma mão-cheia de dias plenos de animação e devoção que, estamos certos, irão ao encontro das expetativas de todos os que visitarem Vagos para as Festas de todo o Município” realça o autarca vaguense, Silvério Regalado.