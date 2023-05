Costoletas Tropicais

Ingredientes:

8 costoletas de porco

sal e pimenta em grão

óleo para fritar

1 c (sopa) de manteiga

1 cebola pequena

3 maracujás (sumo)

1 dose de aguardente de cana

1 chávena (chá) de natas

1 c (sopa) de mel

Preparação:

Tempere as costoletas com sal e pimenta e frite em óleo. À parte, salteie em manteiga a cebola picada, acrescente o sumo dos três maracujás, a aguardente e deixe cozinhar até reduzir para metade.

Deite as natas e o mel, tempere com sal e pimenta e deixe reduzir mais um pouco. Sirva as costoletas com o molho e acompanhe com legumes salteados.