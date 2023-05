Jovens revelam inquietações e apontam propostas em Vagos

A primeira edição da Assembleia Municipal Jovem deu voz ativa aos jovens ouvindo as suas ideias e preocupações.

O auditório do CER – Centro de Educação e Recreio acolheu, no dia 3 de maio, a 1.ª edição da Assembleia Municipal Jovem de Vagos. A finalidade era dar “voz ativa aos jovens ouvindo as suas ideias e preocupações”, alegadamente por serem “o motor e o futuro da nossa sociedade”.

De assinalar a presença de Rui Santos, presidente da Assembleia Municipal, Silvério Regalado, presidente da Câmara Municipal, e ainda Pedro Bento, vereador da Educação. Quanto ao Agrupamento de Escolas de Vagos (AEV), esteve representado por nove alunos, enquanto do Colégio de Nossa Senhora da Apresentação (Calvão) vieram onze, e seis da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos (EPADRV).

No decorrer dos trabalhos, coube a Francisco Ribeiro, aluno da Secundária de Vagos, dar conta de problemas a nível de infraestruturas existentes, nos balneários e telheiro da escola, os quais, na sua opinião, “necessitam de ser melhorados”.

Por sua vez, Cristiana Diniz e Leandro Melo, alunos do Colégio de Calvão, apresentaram o projeto “Skate Park”, a ficar situado no barreiro de Calvão. Pretendem que os jovens vejam “estimulada a prática de exercício físico, assim como a dinamização daquele espaço da freguesia”. E deixaram recado: que a eventual construção desta infraestrutura “recorra a materiais com baixo impacto ambiental”.

No caso da EPADRV, Sara Santos sinalizou o problema da “falta de transportes da escola para o centro de Vagos”, deixando claro que os alunos, que vivem nas residências, não têm oportunidade de sair do espaço escolar.

Problemas a que os autarcas procuraram dar resposta, como aconteceu com o presidente da Câmara. De acordo com Silvério Regalado, “todos as situações e projetos descritos são importantes e de relevância, para os alunos e para o município”.

Na sua intervenção, Rui Santos, presidente da AM, destacou que “o papel dos jovens é de extraordinária importância na participação cívica e social, na discussão política, na defesa da liberdade e da democracia”.

Segundo nota divulgada pela autarquia, a Assembleia Municipal Jovem “é um instrumento político de elevada importância”, em que [os jovens] “são estimulados a participar ativamente, no meio envolvente, apontando não só carências existentes, mas também as soluções que entendem necessárias para atingir os objetivos que pretendem”.

Eduardo Jaques/Colaborador