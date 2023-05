Luís Mendonça vence em casa o 7.º Grande Prémio Anicolor

Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) conquistou a 7.ª edição do Grande Prémio Anicolor, após vencer a 2.ª etapa, isolado, numa chegada emotiva à Avenida 25 de Abril, em Águeda, concelho onde está a sede da equipa.

Xavier Cañellas (Electro Hiper Europa) e Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) chegaram 19 segundos depois, ocupando a 2.ª e 3.ª posição, respetivamente, na etapa.

A segunda tirada começou em Oliveira do Bairro e rumou de novo até Águeda, num percurso que trazia a média montanha e 145,7km.

No início houve várias escaramuças, mas o pelotão foi controlando a corrida, e só permitiu que a fuga se formasse aos 50km. Tratava-se de um grupo com 12 homens, de onde se destacariam Luís Gomes e José Luis Faura (Electro Hiper Europa). A dupla que fugiu juntou-se no sobe e desce da fase decisiva da etapa, obrigando o pelotão a ir atrás do prejuízo. Foi a Efapel Cycling que trabalhou para fazer o pelotão perder unidades e chegar à captura dos dois fugitivos. Ambos resistiram até à última montanha do dia, a cerca de 10km da meta. Nesse preciso momento Luís Mendonça saltou para a frente da corrida. O corredor da Glassdrive-Q8-Anicolor apostou as fichas todas e na última contagem de montanha atacou e só parou depois de cruzar o risco na chegada. Já o grupo perseguidor, que tinha 14 corredores, só chegou 19 segundos depois.

Nas contas da classificação geral individual, findos os dois dias de corrida, Luís Mendonça vestiu a camisola amarela. Rafael Silva (Efapel Cycling) foi o 2.º classificado, a 19 segundos, tal como Luís Gomes, que ocupou o 3.º posto. José Luis Faura foi consagrado em Águeda o rei dos trepadores, André Ramalho (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) venceu a geral das metas volantes, Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) conquistou a geral da juventude e Javier Moreno (Fonte Nova-Felgueiras) foi o líder dos corredores das equipas de clube. O prémio combatividade da 2.ª etapa foi entregue a Luís Gomes. A geral por equipas foi para equipa do camisola Amarela, a Glassdrive-Q8-Anicolor.

No final, Luís Mendonça dedicou esta vitória a Fernando Sampaio, CEO da Anicolor, “que tanto se esforça para nos apoiar. O ciclismo vive de patrocinadores e nós temos de estar gratos a essas pessoas que tanto investem no ciclismo”, disse o vencedor da prova.

