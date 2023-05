Malaposta continua a ser local de apoio para muitos peregrinos

A Associação de Voluntários de Ferreiros (AVF) termina amanhã, dia 10, o acolhimento aos peregrinos que se deslocam, a pé, para Fátima.

Com tenda montada na Malaposta, junto ao restaurante Casa de Sargento (IC2), durante cinco dias (de 5 a 10 de maio), a AVF tem estado a ajudar quem ali decide parar para recuperar forças, antes de continuar viagem.

Outrora este apoio foi prestado neste local pelos Bombeiros Voluntários de Anadia. Foram mais de quatro décadas a ajudar muitos caminhantes, provenientes, sobretudo, do norte do país, a cumprir as suas promessas. Aqui tratava-se do corpo, mas também da alma, dando força e alento a quem tinha ainda muitos quilómetros para cumprir.

Hoje, tal como no passado, o apoio é em tudo semelhante, mas cabe à AVF presta este apoio a todos aqueles que necessitam de massagens, tratamento de feridas e de bolhas, principais maleitas de quem já traz nas pernas muitas dezenas ou centenas de quilómetros.

Ana Costa, presidente da direção da AVF, foi bombeira, tal como muitos dos 20 voluntários que coordena (quase todos com conhecimentos de primeiros socorros) no apoio que está aqui a ser prestado e que conta com a colaboração de duas enfermeiras. Cinco dias, das 8h às 19h, os voluntários vão-se revezando para que nada falte aos caminhantes.

Este é o segundo ano que a AVF presta este serviço e Ana Costa reconhece que o movimento na estrada aumentou consideravelmente: “este ano já parece um ano normal, pré-pandemia, pois vemos muito mais gente a passar”.

Neste posto “os grandes grupos organizados não param, não precisam”, confirma, mas a verdade é que “fazemos toda a diferença para grupos pequeninos ou pessoas que vão sozinhas”, destaca Ana Costa sobre quem aqui chega com “muitas dores musculares e enormes bolhas nos pés”.

A presidente da AVF sublinha ainda que o apoio agora prestado muito se deve ao saudoso ex-presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia, Mário Teixeira, (recentemente falecido) que “foi o nosso pilar, ao ter articulado tudo com a Comissão de Apoio aos Peregrinos para que este posto se mantivesse ativo, por forma a podermos prestar este apoio”.

Ana Costa agradece ainda a todos (pessoas da comunidade, voluntários, farmácias, padarias) que têm ajudado a cumprir a missão.