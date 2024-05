Multas deixam moradores e comerciantes da Malaposta indignados

Autarquia está disponível para, conjuntamente com a GNR, analisar uma solução para esta questão que a todos preocupa.

Um grupo de moradores e comerciantes da Malaposta esteve na passada quarta-feira, dia 24 de abril, na reunião pública do executivo de Anadia, para mostrar a sua indignação e protesto em relação às sucessivas multas que estão a ser passadas pela GNR de Anadia na Rua do Cértima, por estacionamento indevido. Ao executivo explicaram que as viaturas acabam por ficar mal estacionadas devido à falta de estacionamento e à inexistência de alternativas.