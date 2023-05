Oliveira vai “mexer” a partir de quinta-feira

A iniciativa, com entrada gratuita, arranca em dia de feriado municipal de Oliveira do Bairro (18 de maio) e prolonga-se até domingo, no parque de estacionamento do tribunal.

Gastronomia, desporto e animação são os ingredientes principais do “Oliveira a mexer”, um evento promovido pela Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro com o objetivo de “apoiar as nossas associações e promover o nosso território”.

A iniciativa, com entrada gratuita, arranca em dia de feriado municipal (18 de maio) e prolonga-se até domingo, no parque de estacionamento do tribunal. Onze associações da freguesia estão com a sua tasquinha, a servir almoços e jantares; outras associações vão colaborar com animação cultural (música e dança) e na organização de uma caminhada.

O presidente da Junta, Simão Vela, está convicto de que “virá muita gente de fora a Oliveira do Bairro, pela abrangência do evento e variedade em termos de programa”, esperando que as associações possam daqui aproveitar um encaixe financeiro importante para as suas atividades.

A cerimónia de abertura está marcada para as 15h de dia 18. Antes ainda, haverá um Torneio Nacional de Walking Football (no Campo São Sebastião, a partir das 10h), com a participação de cerca de 200 atletas seniores de todo o país.

Confira o restante programa aqui.

Dia 18

16h – Encontro Nacional de Tunas Seniores

19h – Trio de Jazz

20h30 – Mónica Jesus

22h – Tertúlia Bairradina

Dia 19

20h – Momento Jovens Artistas

21h – Giants of Rock

22h30 – Sede Bandida

00h30 – Flashback DJ’s (Alcides Barros e Carlos Palavra)

Dia 20

20h – Hip Hop

22h – Murta

00h – DJ’s Los Faustos

02h – DJ Fontes

Dia 21

9h – Caminhada ARHMA

11h – Partida Grande Prémio de Ciclismo Anicolor