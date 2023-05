Parque Desportivo de Cantanhede vai ser uma realidade em 2024

A cidade de Cantanhede vai dispor em 2024 de um dos mais modernos parques desportivos da região Centro, na sequência de um investimento municipal que ascende a 3,2 milhões de euros.

Situado junto à zona industrial e ladeado pelo Biocant Park e pelo complexo de golfe, o Parque Desportivo de Cantanhede vai ter três campos de futebol (dois de futebol de 11 e um de futebol de 7), 16 balneários (6 para futebol de formação, dois para seniores, 4 para árbitros e 4 para treinadores), bancada coberta com 530 lugares sentados, espaço de camarote, sala de som e sala de imprensa, zona de tratamento médico, zona destinada à academia de formação, ginásio e sala polivalente e seis lugares de estacionamento para autocarros.

No piso superior do edifício, vai ser criada uma praça de acesso livre com vista privilegiada sobre os campos de futebol, um restaurante com capacidade para 80 pessoas e um bar de apoio.

O projeto prevê a utilização das instalações, sem restrições, por pessoas de mobilidade reduzida.

A presidente do Município, Helena Teodósio, inteirou-se dos trabalhos que estão a decorrer em bom ritmo e que, numa primeira fase, permitirão às equipas dos escalões jovens do Marialvas usufruir dos novos balneários da formação já no arranque da próxima época desportiva.

“Cantanhede passará a contar com uma infraestrutura de elevada qualidade, com capacidade para receber jogos de futebol de competições nacionais seniores”, considera a autarca, que destaca também “a importância de proporcionar ao desporto de formação as melhores condições para desenvolver um trabalho que não está apenas centrado na vertente competitiva, mas também na formação dos jovens para hábitos de vida saudáveis”.

Helena Teodósio recorda que o Município tem em andamento um ambicioso plano de desenvolvimento desportivo, que se traduz também na requalificação de outros equipamentos, como são os casos do relvado sintético do Parque Desportivo Febres ou a criação de um circuito de manutenção no Parque de São Mateus.

“Se preconizamos um concelho com qualidade de vida, é importante colocar à disposição das populações espaços que potenciem a atividade física, seja ela de competição ou de mera fruição”, conclui.