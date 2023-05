Pedro Machado não continua no Anadia FC Futebol SAD

Pedro Machado, que assegurou a manutenção na Liga 3 em período de descontos, no jogo contra o Paredes, na última jornada, não será o treinador do Anadia FC Futebol SAD para a próxima época.

O técnico, de 38 anos, que substituiu Rui Eduardo Borges e pegou na equipa no início de fevereiro, anunciou, através das suas redes sociais, o fim da sua ligação ao Anadia FC Futebol SAD. Avança que “foi uma decisão difícil, mas pensada e muito ponderada”, agradecendo a todos os adeptos, jogadores e administração por todo o apoio que lhe deram desde o primeiro momento.

Pedro Machado iniciou a época no Vila Meã, do Campeonato de Portugal, sendo que era a sua segunda experiência como treinador principal (a primeira foi no Freamunde), mas tinha um bom percurso como treinador-adjunto em clubes da primeira e segunda Liga.

Comandou a equipa bairradina em 12 jogos, tendo alcançado 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas.