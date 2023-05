Praia do Labrego (Vagos) distinguida pela primeira vez com a Bandeira Azul

No concelho de Vagos, a ambicionada bandeira foi hasteada pelo 35.º ano na Praia da Vagueira e pelo 16.º ano na Praia do Areão, juntando-se este ano, pela primeira vez, a Praia do Labrego.

Para que esta distinção seja entregue são necessários alguns critérios e requisitos, tais como: Informação e Educação Ambiental; Qualidade da Água; Gestão Ambiental e Equipamentos e Segurança e Serviços.

Em 2023, a Bandeira Azul propôs como tema a Geodiversidade, saindo assim do seu meio tradicional, e desafiando os promotores a abandonarem a sua zona de conforto e a colocarem os pés em terra firme, sem esquecerem o mar e as ameaças à sua biodiversidade.

A época balnear, nas praias do município de Vagos tem início de 10 de junho e prolonga-se até 10 de setembro.