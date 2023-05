Quinta do Ega, em Vagos, recebe mais um “Surf na Vila”

No próximo sábado, dia 13 de maio, entre as 10h e as 17h, a Quinta do Ega, no centro da vila de Vagos, recebe mais uma edição do “Surf na Vila”, numa organização da Associação de Surfistas de Vagos.

Uma oportunidade para todos aqueles que visitarem e participarem poderem, em família, desfrutar de atividades lúdicas e aquáticas, aproveitando a extensão e beleza do local, onde o verde se mistura com o curso de água que torna apetecível a participação neste evento.

Desta forma, na edição de 2023, torna-se imperdível experimentar as muitas atividades que irão estar ao dispor dos participantes, nomeadamente: Stand Up Paddle, Kayak, Tiro ao Arco, Zarabatana, Equilíbrio, Slackline, Insuflável, Yoga e, ainda, Massagens e Terapias.

Assim, segundo a autarquia vaguense, participar no Surf na Vila 2023 “é aceder a um conjunto de práticas desportivas, de lazer e de relaxamento que, certamente, proporcionarão um sábado animado e descontraído a todos os que não quiserem faltar a esta chamada.”

A participação no evento é totalmente gratuita com inscrições para as atividades a ser realizada no local.

O “Surf na Vila” conta com o apoio do Município de Vagos.