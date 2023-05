Radiolândia com visitas gratuitas no dia 18 de maio

A Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos, vai promover visitas guiadas gratuitas no Dia Internacional dos Museus, que se celebra a 18 de maio.

Para além do importante e vasto espólio de rádios, patente na exposição principal do museu, os visitantes vão ter ainda oportunidade de apreciar uma mostra de alto-falantes, intitulada “Além do Rádio”, inaugurada no dia anterior, às 17h30.

Nesta exposição, poderemos encontrar 36 exemplares de alto-falantes que representam a evolução destes aparelhos ao longo das décadas de 20 e 30 do século passado, demonstrando como o design e a tecnologia evoluíram num curto espaço de tempo, desde os “Horn Speakers” até aos “Cone Speakers”, por exemplo. Uma viagem aos primórdios da radiodifusão, é o principal objetivo desta linguagem expositiva.

As portas da Radiolândia – Museu do Rádio, que integra a Rede de Museus de Oliveira do Bairro, da responsabilidade e gestão do Município, abrem às 10h e encerram às 18h30.

De referir que o dia 18 de maio será feriado em vários concelhos do país (Quinta-feira da Ascensão), incluindo Oliveira do Bairro, o que poderá facilitar uma visita a este equipamento museológico.