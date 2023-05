Revigrés celebra 46 anos com a apresentação do neo-cromatismo

A Revigrés assinalou os seus 46 anos com a apresentação do Neo-Cromatismo, uma nova corrente estética resultado de um trabalho colaborativo com profissionais da arquitetura, do design e paisagismo, que ganha expressão na nova Coleção Cromática 3.0.

O Neo-Cromatismo recorre à contenção e à dessaturação cromática para criar uma abordagem estética depurada, natural e minimalista, sustentada em práticas de eco-design que promovem a eficiência energética, a descarbonização e a redução do desperdício.

Deste processo de fabrico assente em práticas ecológicas – eficiente gestão da energia, dos resíduos e das emissões de CO2 – nasce a Coleção Cromática 3.0, uma coleção em grés porcelânico técnico, um material de origem natural, de elevada resistência, versatilidade e durabilidade.

Com 30 cores, 10 formatos e 3 acabamentos, a edição 3.0 da Coleção Cromática é uma versão adaptada ao contexto atual que aspira – e inspira – à criação de ambientes únicos e sustentáveis, desde o mais intimista ao mais ambicioso dos projetos, através de soluções cerâmicas de design tecnicamente avançadas e diferenciadoras, com foco na sustentabilidade.

Por outro lado, em resposta a um dos princípios orientadores do mundo do design e da arquitetura – “menos é mais” – a coleção Cromática 3.0 apresenta-se agora reorganizada em três grupos de cor: neutros, quentes e frios, com cores puras e saturadas, com diferentes graus de luminosidade e intensidade.

Menos cores, mas mais alinhadas com as novas tendências de decoração, com as reais necessidades dos profissionais e com as preferências do cliente final: cores menos saturadas, mas com tons mais naturais – em que se destacam os dois novos tons, Toffee e Lagoon – e materiais mais sustentáveis, duráveis e eficientes.

Tecnicamente, a Coleção Cromática 3.0 destaca-se ainda pela absorção de água quase nula, elevada resistência a manchas e químicos, elevada resistência ao desgaste, elevada resistência mecânica, resistência ao fogo, bom isolamento térmico e fácil limpeza e manutenção, caraterísticas intrínsecas ao grés porcelânico técnico.

O novo movimento Neo-Cromatismo e a nova coleção Cromática 3.0 foram apresentados na Neo-Cromatismo Exhibition, um evento que reuniu mais de duzentos parceiros do mercado nacional e internacional, em Lisboa, para celebrar os 46 anos da Revigrés.