Rua Carlos Neto homenageia referência empresarial do Concelho de Vagos

Passou a ter o nome de Rua Carlos Neto dos Santos uma das principais artérias da Zona Industrial de Vagos, concretamente a rua que ladeia a Ferneto, empresa que ergueu aquele empresário e empreendedor local.

A homenagem póstuma ao empresário, na passada sexta-feira, juntou a família e colaboradores desta e de outras empresas vizinhas para descerrar a placa com o nome da nova rua e para avivar a memória do seu legado e do seu mérito profissional e altruísmo.

Silvério Regalado, presidente da Câmara de Vagos, apelidou mesmo o momento de “muito importante para o concelho”, dado o reconhecimento de uma personalidade que marcou o concelho “ao longo destes anos em que viveu com uma enorme intensidade. Viveu três vezes mais anos que aqueles que, infelizmente, tinha quando nos deixou, porque tinha mesmo essa intensidade”, destacou.

