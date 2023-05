Rui Valente é o novo treinador do Fermentelos

O técnico, de 46 anos, natural de Avanca, iniciou a carreira no clube da sua terra, onde trabalhou três anos e vai treinar o quarto clube da sua carreira numa equipa sénior.

A época ainda agora acabou, mas o Sporting Clube de Fermentelos já prepara a próxima. Rui Valente, depois de três épocas no Estarreja, será o novo treinador dos Leões da Pateira.

O técnico iniciou a carreira no clube da sua terra, o Avanca, onde trabalhou três anos. Depois esteve duas épocas no Vista Alegre antes de se transferir para o Estarreja, clube que terminou a fase de campeão no 5.º lugar.

Rui Valente poderá ter de construir um plantel novo, pois há muitos jogadores que não deverão continuar a vestir a camisola do Fermentelos na próxima temporada.

FOTO: SC Vista Alegre