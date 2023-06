1 a 23 de julho: Cartaz do AgitÁgueda já é conhecido

Arranca a 1 de julho (sábado) o evento que atrai a Águeda milhares de visitantes, pelos concertos, pela gastronomia, pelos chapéus-de-chuva coloridos e pelas inúmeras atividades paralelas. O programa de animação, com destaque para os concertos no palco principal, acaba de ser apresentado.

Tal como JB avançou em primeira mão, confirma-se o concerto da banda britânica The Stranglers, no dia 15 de julho. A destacar também os concertos de três bandas do concelho de Águeda – Banda Alvarense, Banda Castanheirense e Orquestra 12 de Abril – com artistas nacionais e o concerto de encerramento, que vai trazer a Águeda a banda de tributo aos ABBA, ABBA Platinum.

Para além dos espetáculos que trazem até Águeda uma variedade de artistas de renome nacional e internacional, para todos os gostos e públicos, para terminar as noites de fim de semana, tomam conta do palcos alguns dos DJ’s mais conceituados da atualidade. Um deles é Bruno de Carvalho (ex-presidente do Sporting CP).

O investimento da Câmara Municipal de Águeda neste festival ronda um milhão de euros. O Município espera receber mais de 200 mil visitantes, num retorno estimado acima de 8 milhões de euros.

Confira aqui o programa completo dos principais espetáculos.

Dia 1 de julho (Sábado)

22h30 | Banda Alvarense + Olavo Bilac

Dia 2 de julho (Domingo)

22h | WIU + TETO

Dia 3 de julho (2.ª feira)

22H | Nuno Casais

23h | Saia

Dia 4 de julho (3.a feira)

22h | Carla Blondie

Dia 5 de julho (4.ª feira)

22h | KETAS DE ANGOLA BY SCRO QUE CUIA

Dia 6 de julho (5.ª feira)

22h | SHANTEL & BUCOVINA

CLUB SOUNDSYSTEM

Dia 7 de julho (6.ª feira)

22h30 | T-Rex

Dia 8 de julho (Sábado)

22h30 | Richie Campbell

Dia 9 de julho (Domingo)

22h Banda Castanheirense + UHF e Orfeão de Águeda

Dia 10 de julho (2.ª feira)

22h | Meninos de Sacristia

23h | Maria Café

Dia 11 de julho (3.a feira)

22h | Rosinha

Dia 12 de julho (4.a feira)

22h | Bateu Matou

Dia 13 de julho (5.ª feira)

22h | Peste & Sida

Dia 14 de julho (6.a feira)

22h | KURA

Dia 15 de julho (Sábado)

22h30 | The Stranglers

Dia 16 de julho (Domingo)

22h | Orquestra 12 de Abril + Os Azeitonas

Dia 17 de julho (2.ª feira)

22h | Mountain Valley

23h | Marta

Dia 18 de julho (3.ª feira)

22h | SOUNDS OF ALL COLORS by Liliana Almeida, Calua Nitry e Nayr Faquirá

Dia 19 de julho (4.ª feira)

22h | Quem é o Bob?

Dia 20 de julho (5.ª feira)

22h | Mundo Segundo & Sam The Kid

Dia 21 de julho (6. feira)

22h | Wet Bed Gang

Dia 22 de julho (Sábado)

22h | Matias Damásio

Dia 23 de julho (Domingo)

22h | ABBA Platinum