Afonso Eulálio e Duarte Domingues representam Portugal na Corrida da Paz

Afonso Eulálio, atual campeão nacional de fundo no escalão de Sub-23, voltou a ser chamado pelo selecionador nacional José Poeira, para a Corrida da Paz, que se disputa na Chéquia, entre quinta-feira e domingo, sendo o segundo compromisso de Portugal na Taça das Nações de Sub-23 desta época.

O corredor da ABTF Betão-Feirense, ajudou a Seleção Nacional a classificar-se no 6.º lugar, no Grande Prémio das Nações, disputado entre 24 e 28 de maio na Hungria, Eslováquia e Polónia, competição pontuável para a Taça das Nações.

Depois de há uma semana ter sido o melhor jovem no 5.º Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela, Duarte Domingues voltou a mostrar o seu enorme potencial na 30.ª Volta a Portugal do Futuro ao vencer o prémio da Juventude.

O atleta da Glassdrive-Q8-Anicolor não passou despercebido ao selecionador nacional e é um dos eleitos.

Gonçalo Tavares, que na época passada representou a Bairrada Cycling Team e que atualmente defende as cores da Hagens Berman Axeon, também está entre os convocados.

Após o sucesso da participação no Grande Prémio das Nações, que colocou Portugal no terceiro posto do ranking da Taça das Nações, o objetivo é solidificar uma posição de apuramento direto para a Volta a França do Futuro, assim como rodar novos corredores e dar ainda mais experiência internacional aos repetentes face à corrida de há duas semanas.