Anadia: Vencedores do concurso “Ler & Aprender” já são conhecidos

Entrega dos prémios vai decorrer a 8 de julho, durante am comemoração do 15.º aniversário da Biblioteca Municipal de Anadia.

Os vencedores do XIV Concurso Escolar “Ler & Aprender” já são conhecidos.

A entrega dos prémios vai decorrer, no próximo dia 8 de julho, a partir das 15h, durante a cerimónia de comemoração do 15.º aniversário da Biblioteca Municipal de Anadia.

De salientar que esta iniciativa, promovida pelo Município de Anadia, através da Rede de Bibliotecas, foi dirigida aos alunos de todas as instituições de ensino do concelho e teve como objetivo promover hábitos de leitura e incentivar a escrita criativa.

Recorde-se ainda que o concurso previa a criação, individual, de textos inéditos pertencentes aos diversos géneros literários, enfatizando a correção linguística e a expressão literária, nele podendo participar os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário, incluindo os do Ensino Profissional e do Programa Qualifica.

Os prémios monetários, no valor de cem euros, são atribuídos aos estabelecimentos de ensino e destinam-se à melhoria dos serviços prestados pelas bibliotecas escolares, ou seja, serão investidos na aquisição de fundo documental e de equipamentos diversos.

Aos alunos vencedores serão atribuídos certificados de participação e cheques-livro no valor de 25 euros.

Texto narrativo

1.º CEB: Ana Simões | “Um sonho pequenino”, Colégio N.ª S.ª da Assunção

2.º CEB: Dinis Lopes | “A Capuchinho Verde”, Colégio N.ª S.ª da Assunção

3.º CEB: Vasco Conceição | “Querida Casey!”, EB de Vilarinho do Bairro

Ensino Secundário: José Afonso Conceição | “Conversa com Fernando Albino”, EBSA

Centro Qualifica: Alice Duarte | “Vida na ponta dos dedos”

Textos líricos

1.º CEB: Madalena Pereira | “Casa”, Centro Escolar de Sangalhos

2.º CEB: Carolina Novo | “A gaivota”, Colégio N.ª S.ª da Assunção

3.º CEB: Francisco Tovar | “O amor de antigamente”, Colégio N.ª S.ª da Assunção

Ensino Secundário: Maria Leonor dos Santos | “Brisas de mudança”, Colégio N.ª S.ª da Assunção

Centro Qualifica: João Chamiço | “Trilhos”

Conto Gustavo Campar

1.º CEB: Carolina Oliveira | “O caminho dos sonhos”, Centro Escolar de Arcos

2.º CEB: Maria Eduarda Carmo | “O mundo mágico do livro e da leitura”, EBSA

3.º CEB: Jacinta Sebastião | “O mundo mágico dos livros”, EB de Vilarinho do Bairro

Ensino Secundário: Mariana Lopes | “Agora podes voar…”, EBSA