Bustos: Queimada descontrolada provoca incêndio e leva idoso ao hospital

Oliveira do Bairro

Um incêndio agrícola, com origem numa queimada, esta tarde, em Bustos, acabou por levar ao hospital um homem de 90 anos, soube o JB.

O incêndio na Rua Cabeço das Pegas, naquela freguesia do concelho de Oliveira do Bairro, teve alerta às 15h39, levando ao local 11 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, apoiados por quatro viaturas.

Para além de dois veículos de combate a incêndio Florestal e um autotanque, os bombeiros levaram para o local uma ambulância, que transportou o idoso para o Hispital de Aveiro, por ter sofrido algumas queimaduras.

A situação foi prontamente resolvida pelos bombeiros.

A GNR de Bustos esteve no local com uma patrulha.