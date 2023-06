Conferência, mesa redonda e caminhada em destaque na Feira do Ambiente de Anadia

Integrado na programação do certame, na tarde do dia 3, o Museu do Vinho Bairrada foi palco da conferência “Compreender a PHDA – Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção”, numa parceria do Município de Anadia, com o Agrupamento 221 Anadia – Corpo Nacional de Escutas. A palestra foi muito participada, tendo suscitado uma grande curiosidade por parte dos participantes.

