Lulas recheadas com presunto

Ingredientes:

2 kg de lulas

150 g de cogumelos

200 g de presunto

2 cebolas

5 c. (sopa) de azeite

Sal e pimenta q.b.

4 c. (sopa) pão ralado

2 dentes de alho

1 dl de vinho branco

350 g de tomate pelado

1 c. (sopa) de concentrado de tomate

Preparação:

Amanhe as lulas e separe os tentáculos das bolsas. Escalde depois as bolsas já lavadas e coza os tentáculos e as abas das lulas.

Pique os cogumelos e o presunto. Refogue em metade do azeite uma cebola picada. Acrescente-lhe os cogumelos, o presunto e os tentáculos picados. Tempere com sal e pimenta e polvilhe com pão ralado.

Recheie as lulas com este preparado, prenda com um palito e reserve. Pique a restante cebola e os dentes de alho e refogue no azeite. Refresque com vinho branco e junte o tomate pelado, picado e o concentrado de tomate. Junte as lulas recheadas e água para a cozedura. Tempere a gosto e deixe cozinhar.