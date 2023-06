Festas de Vagos atraíram milhares por devoção ou lazer

Para além da componente religiosa, os artistas surtiram o efeito desejado e as maiores enchentes verificaram-se no fim de semana, com os concertos de Diogo Piçarra e Xutos & Pontapés a atrair mais de 25 mil pessoas à Quinta do Ega.

As expectativas eram elevadas e o público correspondeu. Dezenas de milhares de pessoas, por devoção, por lazer ou por ambas as razões, rumaram a Vagos entre os dias 26 e 30 de maio, para assistir a vários momentos das Festas do Município, que se caracterizam por uma tradicional componente religiosa, aliada a um cartaz de animação de excelência.

Os artistas surtiram o efeito desejado e as maiores enchentes verificaram-se no fim de semana, com os concertos de Diogo Piçarra (no sábado) e Xutos & Pontapés (no domingo) a atrair mais de 25 mil pessoas à Quinta do Ega, no centro da vila.

No domingo, o destaque foi para a Procissão do Espírito Santo e para o mini-concerto da Banda Vaguense, a aguçar o apetite para o regresso a Vagos dos “monstros” do rock português, cuja aposta se confirmou ser um sucesso absoluto. A noite terminou com um “espetáculo pyromusical”, com fogo de artifício e muita música, a cargo das DJ’s Zanova e Nadja.

Em dia de Santa Maria de Vagos, a segunda-feira (feriado municipal) foi dedicada à tradicional missa campal, celebrada pelo Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro Ramos, perante milhares de fiéis provenientes de várias paragens mas, sobretudo, de Vagos e de Cantanhede, e que se saldou num momento solene de profunda devoção e fé.

Nesse dia ainda, cantou-se a Serenata à Senhora de Vagos no palco do Largo do Tribunal. Um momento que aconteceu logo após a Procissão de Velas, e que contou com a presença das fadistas Andreia Alferes, Carolina Pessoa e Maria Inês Graça, acompanhadas à viola de fado por Ni Ferreirinha, à guitarra portuguesa por Ricardo Silva e ao contrabaixo por Fábio Rocha.

A tarde do feriado municipal também foi intensa na Praça do Município, com a apresentação do livro “Os Vivos e os Mortos” de João Grave, a entrega dos prémios do concurso literário João Grave e a entrega dos Prémios de Mérito e Quadro de Honra aos trabalhadores do Município reformados entre 2014 até ao dia de hoje. Foram ainda distinguidos os melhores alunos do concelho de Vagos no passado ano letivo.

A finalizar as Festas, realizou-se, na terça-feira, a tradicional Sardinhada na Quinta do Ega, com o artista Ricardo Silva a animar o resto da tarde.