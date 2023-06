IPSS abraçam projeto social que vai decorar centro de Anadia

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Anadia voltam a “abraçar” o desafio lançado pela Rede Social para decorar a cidade.

A iniciativa “O Social abraça Anadia” tem, este ano, como tema “Anadia – Flores e Cores!”.

Para além da principal avenida da cidade, a decoração será alargada às rotundas das várias artérias e integrará também trabalhos realizados pela comunidade que se quis associar.

A abertura da exposição dos trabalhos irá acontecer no próximo dia 20 de junho, pelas 14h30, sendo que as “obras artísticas” produzidas irão mostrar a criatividade dos participantes que utilizarão, maioritariamente, materiais reciclados na sua produção, dando assim um colorido e uma visibilidade diferentes à cidade.

A iniciativa tem como objetivo dar a conhecer o trabalho das Instituições de Solidariedade Social e proporcionar uma atividade lúdica com visibilidade aos seus clientes, designadamente crianças, idosos e pessoas com dificuldade intelectual e desenvolvimental.

Este ano o projeto foi alargado à comunidade, contando com a participação do Agrupamento de Escolas de Anadia; Casa do Povo de Avelãs de Caminho; Colégio Nossa Senhora da Assunção; Escola Profissional de Anadia; Projeto “Anadia Maior” e o Projeto “Ser + em Anadia!”.

Participantes

Nesta iniciativa irão participar as seguintes Instituições de Solidariedade Social: APPACDM de Anadia; Associação Social de Avelãs de Caminho, Bem-Me-Quer; Centro de Bem Estar Social da Freguesia de Tamengos; Casa do Povo de Amoreira da Gândara; Centro Social de Anadia; Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros; Centro Social, Cultural e Recreativo da Poutena; Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores; Centro Social e Cultural Nossa Srª do Ó de Aguim; Centro Social, Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima; Centro Social, Cultural e Recreativo de Paredes do Bairro; Centro Social e Paroquial da Moita de Anadia; Centro Social, Recreativo e Cultural da Pedralva; Centro Social São José Clunny; Clínica Ibervita; Club de Ancas; Misericórdia da Freguesia de Sangalhos; Obra de Promoção Social da Sagrada Família (Casa Imaculada Conceição) e Santa Casa da Misericórdia de Anadia.