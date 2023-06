Morangos com Açúcar tem no elenco jovem atriz anadiense

Quem não se lembra da série juvenil “Morangos com Açúcar”? Pois é, este fenómeno televisivo está de regresso e na nova temporada conta com a participação da anadiense Mafalda Peres, que se estreia em televisão vestindo a pele de Pipa, filha de Soraia Rochinha, personagem interpretada pela atriz Rita Pereira, que participou na segunda temporada dos Morangos, entre 2004-2005.

Nesta entrevista, a jovem atriz anadiense fala um pouco de si, revela como correu o casting e partilha o que sentiu quando soube que era a escolhida para dar vida à personagem que está a marcar a sua estreia em TV.

A série vai para o ar no último trimestre deste ano, estando, neste momento a decorrer as gravações.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital. ASSINAR AGORA Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar