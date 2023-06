Rafael Reis foi rei da primeira à última etapa e terminou coroado em Águeda

Foi um domingo (11 de junho) em cheio para a Glassdrive-Q8-Anicolor, que viu Rafael Reis sagrar-se vencedor do 43.º Grande Prémio ABIMOTA. Foi rei em casa, pois Águeda acolhe a estrutura profissional da equipa. Os parabéns foram também extensivos a Carlos Pereira, team manager do Clube Desportivo Fullracing, que completou 57 anos de idade, havendo, por isso, festa dupla junto ao autocarro da equipa.

No final, Rafael Reis era um homem feliz pela vitória conquistada. “Era um objetivo que a equipa me tinha proposto em setembro do ano passado, pelo que preparei a corrida com rigor. Acabei por vencer e estou bastante orgulhoso”, ele que já havia perdido esta corrida em 2021, numa decisão por pontos, com o mesmo tempo do primeiro, mas, com dois ou três pontos de diferença. “Este ano viemos com uma equipa muito forte e encontrámos um percurso bem mais duro que o ano passado, mas os meus companheiros puxaram muito por mim e isso dá-me uma motivação muito grande. A entrega dos meus colegas para comigo foi admirável, pelo que é legítimo dedicar a todos eles esta vitória.”

Sobre a última tirada, que ligou Sangalhos a Águeda, Rafael Reis deu conta que “a chegada foi controlada, apesar de uma fuga com 17 elementos, mas sabíamos que tínhamos dois ciclistas bem posicionados na geral. Deixamos a fuga chegar à meta para tirar bonificações e, depois, no fim, foi dar o melhor no sprint”.

O ciclista de Palmela inscreve o seu nome na lista de vencedores do Grande Prémio ABIMOTA, e sucede ao seu companheiro de equipa Luís Mendonça que, por opção, não esteve presente.

Luís Ferreira PT homenageado

Foi um momento de grande emoção para toda a caravana, mas, sobretudo, para a família de Luís Ferreira PT, que durante longos anos acompanhou o Grande Prémio ABIMOTA para o Jornal da Bairrada. Antes da partida simbólica no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Vital Almeida, presidente da ABIMOTA, entregou à esposa Isabel Cristina Ferreira, que estava acompanhava pelos filhos Rodrigo e Raquel, a irmã Isabel e o genro Tiago, um troféu (o de vencedor dos grandes prémios) e foi ainda guardado um minuto de silêncio.

Luís Ferreira PT voltou a ser homenageado com uma meta volante com o seu nome em frente à empresa Forjaço, em Amoreira da Gândara, onde a família e muitos amigos esperavam pela passagem dos ciclistas, com César Martingil (Aviludo-Louletano) a cortar a meta em primeiro. Foi outro momento que tocou a todos.

“Se há uma palavra que define o Luís é ‘entusiasta’ e foi assim que o vi ano após ano viver o espírito do Grande Prémio ABIMOTA. Mal acabava de participar num, já ficava a pensar no do próximo ano. Nunca relatou muito do que lá se passava, mas dava para ver que se vivia um ambiente alegre e de muita camaradagem e a prova disso é estarmos aqui hoje. Aos organizadores deste evento, em especial ao Vital Almeida, em meu nome, dos meus filhos e da minha cunhada, só tenho uma palavra, OBRIGADA”, referiu Isabel Cristina Ferreira.