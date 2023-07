Animação de verão na Curia começa com G Combo

A animação de verão na Curia, “Concertos no Parque”, tem o seu início no próximo sábado, 8 de julho, pelas 18h, no Parque das Termas, com a atuação do grupo “G Combo”. A iniciativa, promovida pelo Município de Anadia, vai decorrer até 16 de setembro e tem como principal objetivo atrair um maior número de turistas à estância termal, durante a época estival.

A atuação do grupo “G Combo” insere-se no Especial Folk Ancas-Anadia. Trata-se de um projeto nascido em Lisboa, no ano de 2017, criado por um coletivo de músicos internacionais, inspirados em diferentes culturas. Uma viagem musical por Cuba, Colômbia, Jamaica e Espanha. Um cocktail de sons, algures entre as referências Quantic, Manu Chao, Thievery Corporation or Buena Vista Social Club.

Tudo começou quando o produtor espanhol Owem-G conheceu o saxofonista Joel Pinto e o percussionista João Maia. De imediato começaram a trabalhar no primeiro álbum, “El Circo de la Vida”, na procura de encontrar o balanço perfeito entre os ritmos latinos tradicionais e elementos modernos do tropical dub ou cumbia.

O “G Combo” assumiu-se como banda quando entraram para a formação o pianista Mattia Corda, o baixista Roni Szabo, o trompetista Shamo Morales e o baterista Pedro Rodrigues.

Nessa altura regressaram a estúdio e gravaram o segundo álbum, “Gran Reserva” (2019).