Bairrada Eco Challenge pretende alcançar os mil participantes

Numa iniciativa inédita, as Juntas de Freguesia de Oliveira do Bairro, Oiã e Fermentelos juntaram-se para organizar a 1.ª edição do Bairrada Eco Challenge, um evento desportivo e de lazer e que consiste numa prova de trail de 13 quilómetros composta com obstáculos, alguns deles naturais, ao longo de um trilho especificamente pensado para percorrer não só as três freguesias, mas também mostrar as incríveis paisagens e espaços verdes que as contemplam. E os pontos de passagem são a Pateira, Parque do Ribeirinho, Parque do Carreiro Velho, Rota das Cegonhas e Rio Cértima. O ponto de encontro e a respetiva chegada serão no Parque Desportivo de Oliveira do Bairro, e a partida, às 14h30, no dia 9 de setembro, será num local surpresa.

Para além da prova de 13 quilómetros, adaptada a todas as idades e com obstáculos de diversa dificuldade, que não são de transposição obrigatória. Haverá também o Bairrada Eco Júnior, uma corrida de apenas um quilómetro, destinada a crianças dos seis aos 14 anos.

O Bairrada Eco Challenge, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Águeda, foi apresentado na Estalagem da Pateira em Fermentelos, na presença dos três presidentes das Juntas de Freguesia e também de alguns embaixadores que têm como missão ajudar na divulgação e promoção do evento: João Tomás, antigo futebolista do Oliveira do Bairro, Anadia, Académica, Benfica, Bétis, Braga e Rio Ave, Inês João, atleta de trail do Saca Trilhos Anadia, Sérgio e Nelson dos Anjos. Os outros embaixadores são Wilson Manafá (FC Porto) e Solange Jesus (Feirense).

Leia a reportagem completa na edição em papel desta quinta-feira, dia 20