Bombeiros de Oliveira do Bairro têm vales para o comércio local

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB), com o apoio da Câmara, volta a promover a iniciativa “Vale do Bombeiro”, que tem como objetivos, por um lado, motivar e fixar o voluntariado neste corpo de bombeiros e, por outro, contribuir para a dinamização da economia local.

A direção da AHBVOB apela a que o comércio do concelho solicite (até 15 de julho) uma visita para apresentação e/ou adesão à iniciativa, através do e-mail geral@ahbvoliveiradobairro.pt ou 234 740 377.

O Vale do Bombeiro (5 euros cada, válido até 30 de setembro) pode ser usado pelos elementos do Corpo de Bombeiros em compras em estabelecimentos comerciais aderentes com sede no concelho.

Para este projeto, a associação conta com um apoio adicional de 5 mil euros, incluído no subsídio anual atribuído pelo Município de Oliveira do Bairro.