ExpoBairrada inaugurada hoje na presença da ministra Ana Abrunhosa

A Câmara de Oliveira do Bairro quer bater recordes de afluência à ExpoBairrada nesta edição de 2023 e aposta em algumas alterações de layout, nomeadamente na restauração e no setor agrícola, otimizando a localização dos expositores, de forma a atrair mais visitantes.

Por outro lado, a autarquia aposta num cartaz diversificado, abrangente e atrativo para chegar às várias faixas etárias da população.

A edição deste ano da ExpoBairrada realiza-se no Espaço Inovação, entre 5 e 9 de julho e conta hoje, na inauguração (19h), com a presença da ministra Ana Abrunhosa. Estão presentes 160 expositores e 15 restaurantes, vários espaços de animação e equipamentos de diversão para crianças.

A autarquia decidiu ampliar o número de restaurantes e de espaços de comidas rápidas, aumentando a possibilidade de escolha e reduzindo os tempos de espera, para que os visitantes, e em especial as famílias, possam almoçar e jantar no recinto.

Mais uma vez, esta edição tem o “Sê-lo Verde” do Fundo Ambiental, garantindo a implementação de medidas de valorização e promoção da responsabilidade ambiental, e assume-se com um “EcoEvento”, por via da parceria estabelecida entre o Município de Oliveira do Bairro e a empresa ERSUC.

31 espetáculos

A ExpoBairrada 2023 vai contar com 31 espetáculos em cinco dias, nos três palcos espalhados pelo recinto.

A abrir o certame, esta quarta-feira, 5 de julho, Nininho Vaz Maia, artista que mistura o flamenco, o pop e a tradição cigana num estilo único; e Mizzy Miles, um dos grandes nomes do hip-hop e da música urbana nacional.

Na quinta-feira é a vez de Chico da Tina se estrear na ExpoBairrada, com o seu hip hop/trap, potencialmente acompanhado… à concertina minhota! De irreverência se faz também o hip hop de Lon3r Johny, que atuará antes de Chico da Tina.

Para sexta-feira, o palco principal vai contar com a energia contagiante dos Putzgrilla. No mesmo dia, e a encerrar o palco principal, estará Mariza, uma das grandes divas da música portuguesa. A noite de sábado fica guardada para o rock e para o revivalismo, com os míticos Xutos & Pontapés e o projeto de DJs “Smell´s Like 90’s”.

O palco principal da ExpoBairrada 2023 encerra no domingo com Tiago Bettencourt, acompanhado pela União Filarmónica do Troviscal.

Os bilhetes custam 2,50 euros por dia, à exceção de domingo, que é de entrada gratuita. O bilhete geral, válido para todos os dias, tem o preço de 7,50 euros.