Iniciativa Liberal cria núcleo em Oliveira do Bairro

O primeiro plenário do partido trouxe a Oliveira do Bairro o líder nacional da IL, Rui Rocha.

Está oficialmente criado o Núcleo Territorial de Oliveira do Bairro da Iniciativa Liberal (IL). O primeiro plenário do partido aconteceu na passada quinta-feira, dia 6 de julho, trazendo à região o líder nacional, Rui Rocha, que aproveitou a oportunidade para visitar a ExpoBairrada, entre outras ações locais.

O núcleo oliveirense da IL tem como coordenador o músico Fernando Tona, que encabeçou a única lista “Lista A – LiteraciA”, eleita por unanimidade, para o Grupo de Coordenação Local e para a Mesa do Plenário.