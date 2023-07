Joel Sampaio é o novo treinador do Anadia FC Futebol SAD

A SAD do Anadia FC Futebol SAD, liderada por Rodolfo Kussarev, escolheu Joel Sampaio para assumir os destinos da equipa que vai participar mais uma vez na Liga 3. Será a estreia do treinador, de 38 anos, no terceiro campeonato do futebol português.

Natural de Guimarães, o jovem técnico iniciou a sua carreira nos juniores do Vitória Sport Clube, passando depois, na época 2020/2021, pela União de Leiria, onde foi adjunto de Hélder Pereira.

Seguiu-se os juniores do Vizela e na última temporada treinou a equipa de Sub-23 do clube minhoto.