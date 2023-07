Jovem da Mamarrosa premiada em concurso internacional de canto lírico

Beatriz Martins tem 20 anos e mora na Mamarrosa. No próximo ano, concluirá a Licenciatura em Música (especialização em Canto) na Universidade de Aveiro.

Oliveira do Bairro

A mamarrosense Beatriz Martins foi distinguida com um Prémio Especial do Júri, na edição de 2023 do Concurso Internacional de Canto Lírico de Lousada, que se realizou nesta vila, de 2 a 9 de julho, tendo-lhe sido ainda oferecida uma bolsa para um curso de interpretação vocal.