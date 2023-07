Município de Anadia promove nova sessão de esclarecimento

Iniciativa centrada na Linha de Alta Velocidade irá contar com a presença do vice-presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes.

A segunda sessão de esclarecimento sobre o Estudo de Impacto Ambiental do troço Soure/Aveiro da Linha de Alta Velocidade realiza-se no próximo dia 24 de julho, pelas 18h, no Cineteatro Anadia e, segundo a Câmara Municipal de Anadia, irá contar com a presença do vice-presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes.

Por isso, o Município de Anadia convida a população a participar nesta nova sessão que acontece no seguimento da primeira realizada a 6 de julho, que foi bastante participada. Alegando que “não houve a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas e ouvir todas as opiniões e preocupações dos presentes”, o executivo liderado por Teresa Cardoso decidiu avançar com esta sessão.

De sublinhar que está a decorrer até ao próximo dia 28 de julho, o período de Consulta Pública do Estudo de Impacto Ambiental referente ao Estudo Prévio da nova Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, no troço compreendido entre Aveiro (Oiã) e Soure. Qualquer pessoa, empresa, associação e/ou entidade pode manifestar a sua opinião ou preocupação sobre o Estudo Prévio. Contudo, só serão consideradas as opiniões, sugestões e/ou reclamações submetidas através do Portal Participa.pt.

