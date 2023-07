Primeiro capacete de cortiça para ciclistas tem assinatura da UA

O capacete “Flattie” foi o grande vencedor do prémio “Bike Award” 2023 para o projeto com maior potencial empreendedor no setor das bicicletas e atividades relacionadas.

É o primeiro capacete de cortiça e foi desenvolvido na Universidade de Aveiro (UA) a pensar em quem se desloca de bicicleta ou de trotinete. Seguro e reciclável, o capacete foi batizado de Flattie – numa alusão à palavra inglesa para plano – tem a vantagem de ser facilmente arrumado, pois pode-se se dobrar a ponto de ocupar o espaço de um pequeno computador portátil.

Gabriel Serra, estudante do Programa Doutoral em Engenharia Mecânica da UA e autor do projeto orientado pelos investigadores Fábio Fernandes, Ricardo Sousa e Nuno Noronha, garante que, no que à sustentabilidade diz respeito, o seu capacete “é uma das únicas soluções que permite que as peças sejam desmontadas após o fim de seu ciclo de vida com o intuito de serem devidamente recicladas, seguindo assim as recomendações da agenda da ONU para o desenvolvimento sustentável”.

Os capacetes tradicionais, recorda, “não permitem que as peças sejam posteriormente separadas, pois, devido ao seu processo de fabrico, o casco externo e o forro são fundidos um no outro”. Ademais, acrescenta, “os forros em poliestireno expandido (EPS) só garantem proteção para um único impacto, fazendo com que o capacete tenha que ser descartado logo a seguir”.

Ao substituir esta espuma sintética por cortiça, Gabriel Serra, além de possibilitar a reciclagem do forro, desenvolveu um capacete com a capacidade de resistir a múltiplos impactos, uma vez que a cortiça pode suportar grandes deformações sem sofrer fraturas ou danos.

Outra das vantagens do Flattie é a forma rápida e simples como pode ser arrumado. “Os capacetes convencionais são bastante volumosos e, por isso, tornam-se difíceis de serem transportados de modo conveniente”, aponta Gabriel Serra. Atualmente no mercado, sublinha, existe um número muito reduzido de capacetes que podem ser dobrados ou terem seu volume reduzido para facilitar o transporte.

“O capacete desenvolvido por nós é o único no mercado que pode ser completamente planificado, possuindo as dimensões aproximadas de um portátil de 15 polegadas, o que o torna extremamente conveniente para ser transportado em mochilas ou malas”, aponta.

Respeitando todas as normas de segurança da União Europeia – o capacete foi testado contra impactos nos laboratórios da empresa Abimota de acordo com a norma europeia para capacetes de bicicleta e foi aprovado com distinção -, o Flattie, ao ser utilizado, ajusta-se à cabeça do utilizador devido aos materiais e geometrias selecionados, bem como devido ao seu design único e inovador. Recorde-se que o capacete foi o grande vencedor do prémio “Bike Award” 2023 para o projeto com maior potencial empreendedor no setor das bicicletas e atividades relacionadas.