As atividades são desenvolvidas em torno da gastronomia local e da poesia.

O evento “Reviver a Aldeia do Boco”, que se realiza nos dias 29 e 30 de julho, na aldeia do Boco, pretende valorizar o património desta aldeia de Portugal e dar a conhecer algumas das tradições e a gastronomia local.

O evento, organizado pela Câmara Municipal de Vagos em conjunto com a associação PRO.BOCO, Junta de Freguesia de Soza e AIDA – Gal Aveiro Sul, incluirá diversas atividades, na sua maioria limitadas e sujeitas a inscrição.

