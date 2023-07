Sala de Estudo Digital inaugurada no Centro de Alto Rendimento, em Sangalhos

A Câmara Municipal de Anadia, a Fundação do Desporto e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) inauguraram, no passado dia 13 de julho, a Sala de Estudo Digital do Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia, num investimento que ronda os 10 mil euros.

As Salas de Estudo Digitais são um programa criado pela Fundação do Desporto, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que permitem o estudo e o apoio aos alunos que frequentam o CAR, nacionais ou estrangeiros. Servem, também, de sala tecnológica multiusos ao serviço do Centro de Alto Rendimento e permitem, ainda, articular com as equipas multidisciplinares provenientes de várias escolas das Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola que providenciam apoio especializado.

A presidente do Conselho de Administração da Fundação, Susana Feitor, considera que este projeto pretende capacitar o Centro de Alto Rendimento para que possa prestar um novo serviço aos atletas, treinadores e staff, melhorando assim as condições de trabalho e de estudo.

Por sua vez, a presidente da Câmara Municipal, Teresa Cardoso, realçou o facto de o CAR ficar agora dotado de uma sala que “vem responder às necessidades dos atletas, designadamente no que respeita ao estudo, permitindo, desta forma, compatibilizar a alta competição com os estudos”.

Manifestou uma palavra de apreço e agradecimento à Fundação do Desporto e restantes entidades presentes pelos apoios e parcerias que têm sido estabelecidos com a autarquia, ao longo destes anos, para o funcionamento do CAR. “Tem sido um grande apoio e todas as verbas são bem-vindas para que possamos ir respondendo aos diversos desafios”, afirmou a autarca.

Teresa Cardoso destacou ainda o impacto económico e financeiro do Centro de Alto Rendimento de Anadia para o concelho e para a região, referindo-se também aos excelentes resultados, em termos desportivos, obtidos pelos atletas e equipas que por aqui têm passado.

Acrescente-se que a cerimónia contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, da presidente do Conselho de Administração da Fundação, Susana Feitor, da diretora da direção de comunicação e marcas da SCML, Maria João Matos, do diretor da unidade de patrocínios da SCML, Nuno Pires, e do coordenador nacional da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), Victor Pardal, e dos presidentes do Comité Olímpico de Portugal e da Federação Portuguesa de Ciclismo, respetivamente, José Manuel Constantino; e Delmino Pereira.