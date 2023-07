Sepultura, Ugly Kid Joe e Triptykone são cabeças de cartaz do Vagos Metal Fest

Festival de metal regressa à Quinta do Ega para a sua sexta edição, nos próximos dias 3, 4 e 5 de agosto.

O Vagos Metal Fest (VMF) regressa à Quinta do Ega para a sua sexta edição, nos próximos dias 3, 4 e 5 de agosto.

O festival tem vindo a marcar a sua posição de referência dentro da comunidade metaleira, tanto a nível nacional como internacional.

Brasileiros Sepultura abrem festival

O primeiro dia do festival será encabeçado pelos brasileiros Sepultura, banda icónica de thrash metal. Também farão parte do alinhamento os piratas Alestorm e, ainda, poderão ser presenciadas as performances excecionais de Be’lakor, Besta, Corpus Christii, Dagara, Dieth, Dragon’s Kiss, Sacred Sin e Vendetta F.M..

