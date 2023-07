Universidade Sénior da Curia encerra ano letivo com mostra de trabalhos

Com 15 anos de vida, a USC continua a proporcionar e dinamizar atividades para cidadãos com mais de 50 anos.

A Universidade Sénior da Curia (USC) encerrou o ano letivo no passado dia 5 de julho, numa cerimónia que decorreu no auditório do Curia Tecnoparque sob a égide dos 15 anos de atividades formativas.

A sessão foi presidida pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, que se fez acompanhar pela vereadora, com o Pelouro da Educação, Jennifer Pereira.

O momento alto prendeu-se com a entrega dos Certificados a professores e alunos. Na ocasião, a edil deixou uma palavra de apreço e agradecimento a todos os alunos que frequentam a USC, bem como aos respetivos professores.

Por sua vez, Jennifer Pereira expressou o seu entusiasmo pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no âmbito da aprendizagem ao longo da vida.

O programa incluiu ainda uma mostra coletiva de trabalhos realizados pelas unidades curriculares de Pintura e de Expressões e Movimentos Artísticos. A tarde de convívio continuou no exterior, com um lanche partilhado.

Recorde-se que a USC foi inaugurada em outubro de 2007 com o objetivo de proporcionar e dinamizar regularmente atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente destinadas a cidadãos maiores de 50 anos.

Este serviço municipal funciona de segunda a sexta-feira. As atividades educativas decorrem em regime não formal, sem fins de certificação, tendo como única finalidade a formação ao longo da vida.