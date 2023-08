2.ª edição do Trail dos Arrozais promete surpresas para este ano

É já no dia 24 de setembro e não vão faltar single tracks, pontes rústicas, subidas quase por estrear, na competitiva prova que terá as distâncias de, aproximadamente, 25 e 15 kms, havendo também uma caminhada de 8 kms.

Depois de mais de 400 inscritos no ano passado, atraídos pela beleza única dos arrozais no vale do Rio Cértima, junto a Paradela, na União das Freguesias de Recardães e Espinhel, e depois da surpresa de um desnível não previsto, mas com arroz doce na zona da meta, o Sport Clube Paradela promete para esta edição um percurso bem diferente e, igualmente, recheado de surpresas.

Segundo a organização, o percurso do trail de 15 kms foi remodelado quase na totalidade, mantendo a promessa de um sobe e desce constante, apenas com uma curta passagem pelos campos de arroz, fazendo jus ao nome da prova.

Esta será a 8.ª Etapa do Troféu de Trail Terras de Águeda, em co-organização com o Munícipio de Águeda.

Mais informações e inscrições aqui.