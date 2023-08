Amara Quartet em concerto este sábado na Curia

A animação de verão na Curia, “Concertos no Parque”, prossegue este sábado, dia 26 de agosto, pelas 22h, com a atuação do Amara Quartet, numa organização do Município de Anadia, com entrada gratuita.

“Amara Quartet é a expressão feminina da tradição do Fado e destaca-se pela sua elegância, força e beleza. O propósito da sua música é dar continuidade à tradição numa perspetiva contemporânea. apresentando composições originais, arranjos singulares e uma sonoridade única”, refere nota da autarquia anadiense.

A sua música combina a herança do vasto mundo do fado tradicional com elementos subtis da música clássica, contemporânea e do riquíssimo folclore português, apresentando composições originais, arranjos singulares e uma sonoridade única.