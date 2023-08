ASAE e Direção de Saúde desaconselham o consumo de broa de milho na região

A Direção-Geral de Saúde (DGS) recomenda que não se consuma broa de milho em mais de uma dezena de concelhos dos distritos de Leiria, Aveiro, Coimbra e Santarém, isto depois de 187 casos de toxinfeção alimentar.

Estes casos suspeitos de toxinfeção alimentar identificados nas últimas semanas estão preocupar a DGS e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), levando-os a emitir uma recomendação (preventiva e provisória) sobre o consumo de broa de milho.

Aquele casos identificados estão ligados ao consumo de broa de milho na região, com as autoridades a considerarem “recomendável que se interrompa o consumo deste alimento” nos “distritos de Leiria (Pombal, Ansião, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande), Santarém (Ourém), Coimbra (Figueira da Foz, Condeixa-a-Nova e Coimbra) e Aveiro (Ílhavo, Vagos)”.

A DGS e a ASAE afirmam que esta “é uma medida preventiva e de caráter transitório” e “até que este alimento seja considerado seguro”.

“No seguimento desta situação, foram implementadas medidas pelas autoridades competentes no sentido da restrição das matérias-primas utilizadas no fabrico da broa de milho que se suspeita estar envolvida, mantendo-se a monitorização desta ocorrência em permanência e em estreita articulação entre todos os envolvidos”, lê-se no comunicado.

Refira-se que nos sintomas observados nos pacientes estão a secura das mucosas da cavidade oral, dilatação pupilar, visão desfocada, tonturas, quadros de confusão mental e diminuição da força muscular.