Câmara de Oliveira do Bairro assina contrato para estacionamento na ZI de Oiã

O átrio do edifício da Junta de Freguesia de Oiã foi palco, no passado dia 25 de julho, da assinatura do contrato para a execução de um parque de estacionamento na Zona Industrial de Oiã, entre a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e a MFA – Manuel Francisco de Almeida, SA, de Travanca, concelho de Oliveira de Azeméis, e que esteve representada pelo seu administrador Armando Almeida.

A empreitada terá o custo de 241,5 mil euros + IVA e um prazo de execução de 90 dias, tendo já data marcada, dia 22 de agosto, estando prevista a sua conclusão para finais de novembro deste ano.

O projeto foi apresentado por Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, e por dois técnicos do Município, Carla Neves e Nuno Pereira.

Esta intervenção vai contemplar a criação de uma zona de estacionamento para veículos TIR (7 lugares), ligeiros (23 lugares), um lugar para deficientes, dois espaços para o carregamento de veículos elétricos e uma área de repouso.

Há ainda um espaço verde e um lote reservado para serviços e restauração, para quem, no futuro, pretenda investir numa Zona Industrial com excelentes condições.

Dentro de toda a estrutura do parque de estacionamento conta com iluminação.

De referir que no passado mês de fevereiro, foi concluída na mesma zona industrial uma empreitada de criação de passeios, espaços verdes e novas zonas de estacionamento, que acrescentaram mais 35 lugares.

O Município continua a melhorar as condições e acessibilidades nas suas zonas industriais, de forma a oferecer as melhores condições possíveis às empresas e a todos os trabalhadores e visitantes que usufruem destas áreas.

“Este projeto é muito importante para a vila de Oiã. O objetivo é continuar a investir, fazer mais e melhor nas nossas zonas industriais de Vila Verde, Oiã e Palhaça”, afirmou Duarte Novo.

Até 2025, o Município prevê investir um valor superior a 5,5 milhões de euros nas zonas industriais do concelho.

Brevemente, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro irá assinar um novo contrato, com a ligação da Junta de Freguesia de Oiã à Praça do Cruzeiro daquela vila.