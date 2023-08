Comédia “Agora é que são elas” em palco no Cineteatro Anadia

“Agora é que são elas” é o espetáculo que vai estar em cena no Cineteatro Anadia, no próximo dia 23 de setembro, pelas 21h. Teresa Guilherme e Rui Luis Brás são os principais protagonistas desta comédia encenada de Hugo Franco.

Alda e Paulo, um casal de oradores muito especial, vão apresentar ao vivo o seu revolucionário método para a felicidade conjugal, o “Bora Juntos”, baseado na sua experiência pessoal e em anos de palestras um pouco por todo o lado.

Uma comédia onde o sexo, o amor, os amigos e onde guardar fotos de antigas namoradas, são apenas alguns dos temas abordados e que ensinam todos os métodos para um casamento em pleno.

Teresa Guilherme e Rui Luís Brás são o casal de motivadores que vão sugerir, aconselhar e explicar em detalhe como se chega ao nirvana caseiro.

O espetáculo, para maiores de 12 anos, tem a duração de 75 minutos.

Os bilhetes têm um custo de 12,00€, com 50% de desconto para os portadores dos cartões Anadia Jovem e Sénior, podendo os mesmos ser adquiridos na bilheteira do Cineteatro Anadia, no Posto de Turismo da Curia ou online em bol.pt.